Calciomercato Lazio, Badelj futuro incerto: il Bordeaux tenta l'assalto

Il futuro di Milan Badelj è ancora tutto da scrivere. Alla Lazio il centrocampista croato, vice-campione del Mondo, non è riuscito ad imporsi. Arrivato ad Auronzo nella giornata di lunedì, si è messo subito al lavoro. Inzaghi lo ha incitato, si è complimentato con lui dopo alcune ottime giocate in fase di impostazione. Difficilmente però il suo futuro sarà ancora in biancoceleste. Stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Bordeaux si sarebbe prepotentemente fatto avanti. A spingere per lui il tecnico Paulo Sousa, suo ex allenatore. Badelj però, preferirebbe restare in Italia, gli piacerebbe l'ipotesi di un ritorno a Firenze. Pradè però valuta anche altri profili, non essendoci le condizioni economiche per un Fiorentina-bis. Situazioni che potrebbero portare il croato a guardarsi intorno. La Lazio in ogni caso registrerebbe un'importante plusvalenza.

