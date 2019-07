Calciomercato Lazio, duello con la Fiorentina per Bonifazi

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo l'ottima annata passata in prestito alla SPAL, Kevin Bonifazi è tornato al Torino. Per poco a quanto pare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul difensore reatino - tifoso della Lazio da sempre - si starebbero muovendo con insistenza sia la stessa Lazio sia la Fiorentina del neo patron Commisso. Al momento il reparto arretrato biancoceleste a livello numerico sembrerebbe essere a posto così, anche se rimane in bilico la posizione di Wallace, in cerca di sistemazione altrove. Sarebbe Bonifazi, dunque, la prima scelta in caso di addio del brasiliano, con la Fiorentina pronta a mettere i bastoni fra le ruote. Ma al cuor non si comanda... e il cuore di Bonifazi dice Lazio.

