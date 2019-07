UFFICIALE - Calciomercato Lazio, sorpresa Casasola: tornerà a Roma

Una notizia a sorpresa quella che arriva dal ritiro della Salernitana. Tiago Casasola ha lasciato San Gregorio Magno e nelle prossime ore tornerà a vestire la maglia della Lazio. Decisivo un confronto tra il difensore e la società granata che ha portato all'inattesa decisione. Di seguito il comunicato del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di un colloquio con la Società, i calciatori Tiago Casasola e Gioacchino Galeotafiore hanno lasciato il ritiro di San Gregorio Magno per far rientro nelle rispettive sedi di appartenenza". Il difensore, che in un primo momento sembrava destinato a partire per Auronzo di Cadore, era stato convinto da Gian Piero Ventura a fare ritorno in prestito alla Salernitana. E nei giorni scorsi si era unito ai nuovi compagni. Ora il ribaltone: Casasola tornerà alla Lazio.

