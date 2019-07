Calciomercato Lazio, il presidente del Santos conferma nuova offerta per Cipriano

Arrivano conferme sulla nuova offerta della Lazio per Gustavo Cipriano. I biancocelesti, nelle scorse ore, hanno proposto al Santos un milione per il prestito con diritto di riscatto del difensore classe 2001 garantendo al club brasiliano anche il 20% sulla futura rivendita del cartellino. Un’offerta confermata anche dal presidente del Peixe José Carlos Peres a Gazeta Esportiva e che avvicina il difensore dell’Under 20 all’approdo nella Capitale. Il Santos, a fine giugno, aveva rifiutato il prestito biennale chiedendo di ridurre a un anno la durata del trasferimento a titolo temporaneo. Esigenza ora soddisfatta dalla Lazio che dalla sua ha anche l’accordo con il ragazzo, da due anni già pronto ad abbracciare i biancocelesti. Nonostante alcuni allenamenti in prima squadra con Sampaoli, Cipriano non sembra infatti intenzionato a rinnovare il contratto col club di San Paolo in scadenza nell’aprile 2021.

