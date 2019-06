Calciomercato Lazio, rifiutata la prima offerta per Cipriano: la situazione

Proseguiranno nei prossimi giorni i contatti tra Lazio e Santos per portare Gustavo Cipriano nella Capitale. I biancocelesti hanno l’accordo con il difensore dell’Under 20 che già la scorsa estate era stato trattato a lungo. Come ha rivelato il suo agente italiano, il 18enne brasiliano (ha il passaporto comunitario) è innamorato della Lazio e da due anni spera soltanto che l’affare si sblocchi. Il club di San Paolo però va ancora convinto definitivamente. La prima offerta per il prestito biennale - riportano in Brasile - è stata rifiutata. Il problema non è tanto la valutazione di 750mila euro come opzione d’acquisto per l’85% del cartellino, quanto la durata: il Peixe vorrebbe ridurre a un anno il trasferimento a titolo temporaneo. Tra l'altro il ragazzo, legato al Santos di José Carlos Peres fino ad aprile 2021, piace molto al tecnico Jorge Sampaoli che anche negli ultimi giorni ha avuto modo di allenarlo in prima squadra. I discorsi con la Lazio intanto proseguono, in settimana è attesa una decisione.

