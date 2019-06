Calciomercato, l'ag. di Cipriano: “È innamorato della Lazio, vuole partire"

Danilo Caravello e la sua agenzia, la Football Service, sono gli intermediari italiani per i rappresentanti in Brasile di Gustavo Cipriano. Il centrale brasiliano è di nuovo entrato nel mirino della Lazio, che già un anno fa tentò il colpo, sfumato per poco. Proprio Caravello è intervenuto ai microfoni di Radiosei, ecco le sue parole: “Cipriano è un difensore centrale del 2001, ha grande prospettiva. È comunitario, perché ha passaporto sia brasiliano che italiano, ed è un giocatore che già qualche tempo fa abbiamo cercato di portare alla Lazio. Purtroppo l'operazione non è andata in porto perché il vecchio presidente del Santos ha sparato alto, facendo saltare la trattativa. L'ho riproposto a Tare perché so che lo stimava tantissimo, sono sicuro che potrebbe rinforzare la Primavera e poi ripercorrere le orme di Luiz Felipe, ha potenzialità importanti”.

I DETTAGLI SULLA TRATTATIVA: “Stiamo cercando di strutturare un'operazione in prestito, altrimenti si parlerebbe di cifre improponibili. Dobbiamo fare un'operazione intelligente, trattare con i brasiliani non è semplice. Inoltre adesso che c'è la Copa America sono tutti concentrati sulla manifestazione Ma la trattativa partirà in breve tempo, le basi le abbiamo costruite e quindi tra poco ci aspettiamo una risposta, che dovrebbe essere positiva. Cipriano è di proprietà del Santos, non ci sono fondi di investimento di mezzo e quindi la trattativa dovrebbe essere più facile”.

CIPRIANO AMA LA LAZIO: “Sono due anni che il calciatore vuole venire alla Lazio, si è innamorato. È il classico difensore brasiliano dai piedi buoni che sa impostare e bravo in marcatura. Deve lavorare tatticamente ma è molto europeizzato. Può arrivare a livelli importanti, vuole migliorarsi e per questo ha grande voglia di venire alla Lazio: in Italia può trovare degli sbocchi che in Brasile non avrà. È convinto di aver finito il suo ciclo al Santos”.

