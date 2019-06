Calciomercato Lazio, nuovo tentativo per Cipriano: Tare lo segue da un anno

LAZIO - Si chiama Gustavo Cipriano, da poco ha compiuto 18 anni, è un classe 2001 e in Brasile è considerato un futuro crac. Difensore centrale, il Santos detiene il suo cartellino e il suo contratto scade nel 2021. La Lazio lo segue con attenzione già da un anno, quando la scorsa stagione il ds Tare provò a portarlo a Roma facendo recapitare diverse offerte in Brasile. Tutte furono rispedite al mittente, anche a causa del cambio di proprietà che coinvolse la società brasiliana. Cipriano, riporta la quotidiana rassegn stampa di Radiosei, è ancora giovanissimo e se arrivasse in Italia, potrebbe fare la spola fra la Primavera e la prima squadra. Sarebbe un talento da crescere in casa e da difendere, considerando un periodo di adattamento per un ragazzo così giovane. Tare ha fiutato il colpo, a fare da intermediario nella trattativa potrebbe essere Danilo Caravello.

