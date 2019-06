UFFICIALE - Lazio, Peruzzi rinnova il contratto: accordo fino al 2022

Un'altra colonna della Lazio ha detto sì. Dopo Inzaghi e Tare, tocca a Peruzzi. Il quarto anno nel club capitolino, per l'ex portiere, sta per iniziare. Dal 2016 ha rinnovato il suo contratto stagione per stagione, ricoprendo un importante ruolo di raccordo tra la squadra e la società. Il club manager biancoceleste stavolta ha raggiunto un accordo pluriennale che lo legherà alla Lazio fino al 2022. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto di lavoro del Club Manager Angelo Peruzzi fino al 2022". L'asset societario è più solido che mai.

