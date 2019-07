Calciomercato Lazio, dall'Argentina: "A Caicedo piace il Boca, ma..."

Il calciomercato della Lazio vive un momento di riflessione, ma le novità sono sempre dietro l'angolo. Vi abbiamo raccontato della voce diffusa in Argentina di un interesse del Boca Juniors per Felipe Caicedo, sempre dal paese sudamericano arrivano maggiori dettagli. Secondo quanto afferma TyC Sports Il tecnico Gustavo Alfaro avrebbe telefonato al giocatore, mentre il ds Nicolas Burdisso sarebbe in contatto la Lazio: si tratterebbe sulla base di 7 milioni di euro e Caicedo avrebbe espresso il gradimento per la soluzione Boca. Un ostacolo secondo le loro informazioni sarebbe rappresentato dalla moglie Maria Garcia, che si trova molto bene a Roma e non vorrebbe spostarsi a Buenos Aires.

