Calciomercato Lazio, Yazici a prescindere da Milinkovic? La situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Tare ha deciso. Vuole dare l’assalto a Yusuf Yazici a prescindere dall’eventuale partenza di Milinkovic Savic. Il ds stravede per il centrocampista turco, convinto che com’è che possa ripercorrere le orme di Sergej. La decisione di andare forte su Yazici è maturata nelle ultime 72 ore, quando la Lazio ha capito che il Lille stava chiudendo con il Trabzonspor. Tra i due club c’era, anzi c’è ancora oggi, l’accordo sulla base di 17 milioni più bonus con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Ma Tare ha chiesto agli agenti del giocatore di prendere tempo, aspettare qualche giorno prima di accettare il Lille. Per questo nelle ultime ore sta lavorando febbrilmente sulle uscite.

LE ULTIME - Il ds biancoceleste sta cercando di piazzare Badelj, Durmisi e Wallace per racimolare tra 16 e i 20 milioni e andare quindi dal Trabzonspor con gli argomenti giusti. Yazici preferisce la Lazio e la Serie A al Lille e alla Ligue 1, lo ha fatto capire anche ai propri dirigenti, ma ai suoi agenti ha fatto intendere di non voler aspettare in eterno le mosse laziale e che se la situazione non si sbloccasse a breve, allora accetterebbe il Lille. Il Trabzonspor dal canto suo attende come fa capire Sertaç Guven membro del consiglio di amministrazione del club azzurrogranata: “Al momento su Yazici non ci sono novità, sappiamo che vuole andare via ma non ci sono sviluppi. Quando ce ne saranno ne parlerà il presidente”. La Lazio spera di spuntarla. Ma serve un’accelerata.

