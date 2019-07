Lazio, probabile stiramento per Leiva: le condizioni del brasiliano

Sarà lui stesso, nella conferenza stampa in programma oggi alle 16:30 ad Auronzo, a chiarire quali siano le sue condizioni fisiche. Intanto, però, le notizie su Lucas Leiva che arrivano dal ritiro destano un po' di apprensione. Il centrocampista biancoceleste, infatti, avrebbe subito uno stiramento al quadricipite femorale sinistro. Giovedì, nell'unica sessione di allenamento mattutina, non era presente in campo insieme ai suoi compagni. Tutto lascia pensare che il brasiliano abbia avvertito il fastidio durante l'amichevole contro la Top 11 del Cadore. Nel pomeriggio conosceremo l'entità del problema.

