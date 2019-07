Calciomercato Lazio, Milinkovic tra Neymar e Pogba: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Sergej Milinkovic Savic continua a lavorare con la Lazio ad Auronzo di Cadore. Simone Inzaghi e i tifosi impazziscono per il serbo e sperano che il calciatore possa indossare ancora la maglia con l'aquila sul petto. Il giocatore, che potrebbe iniziare la quinta stagione sulle rive del Tevere, sta benissimo alla Lazio. Il centrocampista lascerebbe la Capitale solo nel caso in cui una big bussasse alle porte di Formello con gli argomenti giusti. Lotito non intende fare sconti e chiede almeno 100 milioni per far partire il serbo. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, sulle tracce del calciatore ci sono principalmente Manchester United e Psg. Gli inglesi e i francesi, però, si muoverebbero sul numero 21 biancoceleste solo dopo una cessione eccellente. In bilico ci sono Pogba e Neymar, inseguiti rispettivamente da Real Madrid e Barcellona. Insomma serve una cessione eccellente per portare Sergej a Manchester o Parigi. Nel caso dei britannici, poi, c'è anche un problema in più.

DETTAGLI E ALTRE CANDIDATE - Il calciomercato in Premier chiude l'8 agosto. Dopo quella data non si possono fare più operazioni in entrata. Di fatto i Red Devils hanno 20 giorni per cedere Pogba e acquistare Milinkovic. Attenzione perché in Inghilterra ci sono anche Tottenham e Manchester City. La squadra di Pochettino, fresca finalista di Champions League, potrebbe perdere Eriksen. Il giocatore andrebbe sostituito e Sergej potrebbe essere un signor colpo. Diverso il discorso del City, che avrebbe sondato la pista qualche settimana fa, ma non si sarebbe mai avvicinato. Il Liverpool, invece, non ha mai mostrato interesse, ma mai dire mai. La Lazio, nel frattempo, non vuole farsi trovare impreparata e sta provando a chiudere l'operazione Yazici con il Trabzonspor.

