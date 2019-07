Calciomercato Lazio, Durmisi in uscita: parla il presidente del Besiktas

Il calciomercato della Lazio ora sta sviluppando la fase dedicata alle uscite degli esuberi. Tra questi c'è Durmisi, cercato dal Besiktas al quale preferirebbe il Marsiglia. Il club turco non si è ancora arreso, come testimoniano le parole del neo rieletto presidente Fikret Orman: "Adriano ha lasciato la squadra, quindi faremo un acquisto a sinistra. Non sappiamo ancora quando. Se determinate condizioni risponderanno alle nostre richieste, lo faremo in breve tempo". In quest'ultima frase sembra proprio esserci un riferimento al terzino danese. Se così fosse allora nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi.

DORUKHAN - Alla Lazio era stato accostato in Turchia anche il centrocampista Dorukhan Tokoz, pista poi smentita tanto che il calciatore qualche giorno fa sembrava a un passo dall'Udinese: "Dorukhan rappresenta il Besiktas, è simpatico, laborioso e umile. Mi ha anche reso molto popolare tra i tifosi. Non sembra il momento giusto per una sua cessione, abbiamo ancora bisogno di lui. Sono sicuro dell'interesse di ottime squadre, ci è arrivata un'offerta, ma la nostra intenzione non è quella di accettarla. Se verranno soddisfatti gli interessi del Besiktas e del giocatore ne parleremo".

CALCIOMERCATO LAZIO, LOTITO PARLA DI MILINKOVIC

LAZIO, IL RIASSUNTO DI GIORNATA DA AURONZO

TORNA ALLA HOME PAGE