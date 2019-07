UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Rossi in prestito alla Juve Stabia

CALCIOMERCATO LAZIO - Alessandro Rossi è un nuovo giocatore della Juve Stabia. L'attaccante, che non ha seguito la squadra ad Auronzo di Cadore per un problema alla caviglia, avrà modo di mettersi alla prova ancora in Serie B. Dopo i sei mesi in prestito al Venezia, una nuova avventura attende il classe 1997. La Lazio crede molto in lui, come confidato nei giorni scorsi dal suo agente, e avrà modo di seguirlo a distanza in questa stagione. Questo il comunicato apparso sul sito della società biancoceleste poco fa: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Rossi alla S.S. Juve Stabia".

