Lazio, Recanatesi: "Doppio attaccante buona alternativa. E terrei Badelj..."

La Lazio suda ad Auronzo di Cadore nella prima parte della preparazione estiva. Gli uomini di Inzaghi, nonostante il trionfo in Coppa Italia, devono riscattare una stagione che fronte campionato è stata al di sotto delle aspettative. Del mercato e di tattica, durante 'Avanti Lazio' in onda sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato il giornalista e tifoso biancoceleste Franco Recanatesi: “Mi sarebbe piaciuto un giocatore come Veretout. Anche Spinazzola sulle fasce della Lazio mi sarebbe piaciuto tantissimo, con Lazzari a spingere dall’altra parte. Per sostituire Sergej andrei su giocatori pronti e non punti interrogativi. Una pedina come Milinkovic va sostituita con un’altra di sicuro affidamento. Mi piace molto Castro, non costa tanto, vuole rifarsi ed è uno dei migliori centrocampisti del campionato”. Sotto le Tre Cime di Lavaredo si è infortunato Lucas Leiva: "Dovesse saltare una parte di preparazione sarebbe piuttosto grave perché è un perno importante per questa squadra. Recuperare Badelj? È un giocatore che arricchisce la rosa, non è stato valorizzato fin qui. Va tenuto in considerazione, l’inserimento di quest’anno fin dall’inizio può dargli una forma migliore”. Infine sulle varianti tattiche: "Mi piacerebbe un doppio attaccante (magari Correa e Immobile), ispirati da un trequartista come Luis Alberto. Non bado tanti ai moduli, bisogna alternare i vari vestiti tattici a seconda delle caratteristiche dell’avversario. Se lo sai fare, è molto produttivo”.

CENTROCAMPO LAZIO, LO STOP DI LEIVA PUO' BLOCCARE BADELJ

