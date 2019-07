Calciomercato Lazio, Wallace al Wolverhampton? Il brasiliano segue il club...

Fortuna Wallace sulla lista dei partenti. La Lazio cerca sistemazione per il difensore. Nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi Wolverhampton, squadra molto vicina al procuratore del brasiliano, Jorge Mendes. Per ora nulla si muove, ma c’è un indizio. Wallace ha iniziato a seguire il club inglese su Instagram. Qualcosa sotto c’è, Tare è in contatto con l’agente, nelle prossime ore si attendono sviluppi.

Calciomercato Lazio, riflessioni sul centrocampo

PAIDEIA, visite per Strakosha

TORNA ALLA HOMEPAGE