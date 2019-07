PAIDEIA - Visite mediche per Strakosha, Di Gennaro e Tounkara - FT&VD

PAIDEIA - Thomas Strakosha inizia la sua stagione. Il portiere della Lazio, dopo il problema al tendine d'Achille, si sottopone alle visite mediche di rito in Paideia. Il numero uno biancoceleste è pronto a ricominciare ad allenarsi e già oggi in serata dovrebbe raggiungere i compagni ad Auronzo di Cadore. L'albanese, arrivato sorridente e con le scarpe da ginnastica in mano, si è anche fermato a firmare autografi e scattare qualche selfie con i tifosi presenti prima di entrare in clinica. Insieme all'estremo difensore delle aquile, arrivano in clinica anche Di Gennaro e Tounkara. Il centrocampista e l'attaccante non seguiranno la squadra in Veneto, ma si alleneranno a Formello con gli altri esuberi. Sono fuori dal progetto tecnico e la società sta cercando loro una sistemazione.