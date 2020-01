Immobile e gli altri: ecco il primo marcatore della Lazio di ogni decennio

La Lazio riparte in campionato da dove aveva lasciato. Dopo Cagliari, arriva un'altra vittoria nei minuti di recupero trovata in rimonta e in trasferta. Numeri strabilianti per i ragazzi di Inzaghi che non hanno voglia di fermarsi. Dopo quattro gare a digiuno, Ciro Immobile ha ritrovato la via del gol con una doppietta che pesa come se fosse d'oro. Tocca proprio alla punta di Torre Annunziata realizzare la prima rete della Lazio del decennio. Il bomber biancoceleste, leader della classifica marcatori e della Scarpa d'Oro, si toglie anche questa soddisfazione e scrive il suo nome nella storia del club. Come sottolinea Lazio Page, prima di Immobile a trovare la via del gol per primi erano stati: Malatesta (1930), Vettraino (1940), Cecconi (1950), Bizzarri (1960), Chinaglia (1970), Giordano (1980), Amarildo (1990), Salas (2000) e Floccari (2010). Una soddisfazione in più per il numero 17 che vuole continuare a riscrivere la storia e le statistiche.

