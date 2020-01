Brescia - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Immobile e Caicedo la ribaltano, Correa mezzala a metà

Comincia alla grande il 2020 della Lazio, con una vittoria strappata nei minuti finali a un Brescia che non ha mai mollato, neanche in inferiorità numerica. Non si oppone Strakosha sul gol di Balotelli ma il tiro era ben angolato, reattivo invece il portiere biancoceleste su Bisoli nella ripresa. Più colpe per Luiz Felipe sul vantaggio dei padroni di casa, un errore che il difensore brasiliano paga un po' per tutta la partita, molto bene invece Acerbi in fase di contenimento. La maggior parte delle azioni offensive partono dai piedi di Lazzari, ieri un vero motorino, mentre sfiora il gol in un paio di occasioni Lulic dalla parte opposta. Esperimento Correa mezzala riuscito a metà: l'argentino non ha la stessa brillantezza di Luis Alberto nel muoversi in mezzo al campo e impostare il gioco ed è infatti positivo solo quando si ritrova più a ridosso dell'area di rigore avversaria. Gran lavoro di Milinkovic in mezzo al campo che aiuta anche nell'occasione del gol decisivo, propiziato da un Caicedo determinante anche nel conquistare il calcio di rigore. Implacabile Immobile, che non gioca la sua partita più scintillante ma quando si presenta davanti a Joronen non perdona. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi ai giocatori della Lazio

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6,5, Luiz Felipe 5, Acerbi 6,5, Radu 5,5 (59' Jony 6), Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 7, Parolo 6 (59' Cataldi 5,5), Correa 5,5, Lulic 6 (77' André Anderson 5,5), Caicedo 7,5, Immobile 8, Inzaghi 7,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6, Luiz Felipe 5, Acerbi 6,5, Radu 6 (59' Jony 6), Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6, Parolo 6 (59' Cataldi 6), Correa 5,5, Lulic 6,5 (77' André Anderson 5,5), Caicedo 7, Immobile 7,5, Inzaghi 7.

IL TEMPO - Strakosha 6,5, Luiz Felipe 5, Acerbi 7, Radu 6,5 (59' Jony 6), Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 7, Parolo 6,5 (59' Cataldi 6), Correa 6, Lulic 6,5 (77' André Anderson 5), Caicedo 7,5, Immobile 7,5, Inzaghi 7,5.

IL MESSAGGERO - Strakosha 6, Luiz Felipe 5, Acerbi 6,5, Radu 6 (59' Jony 6), Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 7, Parolo 6 (59' Cataldi 6), Correa 5,5, Lulic 6,5 (77' André Anderson ng), Caicedo 7,5, Immobile 8, Inzaghi 8.