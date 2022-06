Indice di liquidità, avv. Figc tuona: "Dispositivo incomprensibile. A rischio la regolarità..."

Fonte: ANSA

"Il dispositivo ci lascia molto perplessi, soprattutto perché di difficile comprensione": in una dichiarazione all'ANSA il legale della FIGC, Gennaro Terracciano (titolare della causa insieme all'Avv. Giancarlo Viglione), manifesta le sue perplessità per la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sull'indice di liquidità. "Siamo sereni e ci attiveremo per fare ricorso, anche perché tale decisione rischia di compromettere la regolarità del campionato", ha spiegato. "Dispositivo - ha aggiunto Terracciano - peraltro emesso dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia e non dalla competente Sezione sulle controversie in materia di ammissione alle competizioni professionistiche, prevista dall'art. 12 quater dello Statuto del Coni".

