Inghilterra, l'idea particolare di un club per andare incontro ai tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un'idea particolare quella del Luton Town, ma senza dubbio apprezzata dai tifosi. Il club inglese, retrocesso in Championship, ha deciso di non cambiare l'home kit per la stagione che verrà, ma di utilizzare quello dello scorso anno. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore sul sito ufficiale della società londinese, perfettamente in linea con la nuova politica di "cambiare solo una volta ogni due anni la maglia di casa.

Di seguito la nota: "La maglia più popolare della nostra storia tornerà anche per la stagione in arrivo. La nostra prima iconica divisa casalinga della Premier League Umbro avrà una vita più lunga, poiché possiamo confermare che continueremo a indossare il nostro design arancione ispirato agli anni '70. Ciò segnerà anche l'inizio della nostra decisione di cambiare la maglia casalinga solo ogni due stagioni, dando ai tifosi la possibilità di conservare le maglie più a lungo e contribuendo a garantire una fornitura costante. Mancano solo 10 giorni alla prima partita della stagione di Championship e vorremmo rassicurare i tifosi che la maglia casalinga 2024/25 sarà disponibile per l'acquisto presso il negozio del club il prima possibile".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE