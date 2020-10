Inter, Bastoni e Milan Skriniar positivi al coronavirus

In serata è arrivata l'ufficialità della positività di Alessandro Bastoni al coronavirus. A renderlo noto è stata l'Inter con un comunciato: "FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21. Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario". Il difensore però non sarebbe il solo: anche come riportato da La Gazzetta dello Sport anche Milan Skriniar sarebbe risultato positivo

