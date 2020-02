Inter, Conte: "Juventus e Lazio? Dobbiamo pensare a noi"

Juventus - Fiorentina alle 12.30, Lazio - Spal alle 15.00 e Udinese - Inter alle 20.45. La domenica calcistica spalma le partite delle prime tre su tutta la giornata, in una corsa incrociata per lo Scudetto. In conferenza stampa il tecnico dell'Inter Antonio Conte invita i suoi giocatori a non pensare agli avversari: "Mi interessa zero assoluto parlare delle altre squadre. Noi dobbiamo guardare assolutamente a noi stessi per migliorare. Io sono contento di lavorare all'Inter e di ciò che stiamo facendo oltre alla gente che ci apprezza e ci ringrazia. Significa che stiamo lasciando una traccia e trasmettiamo passione per riportare l'Inter dove merita. Concentriamoci sul nostro percorso senza paragoni: è l'unico modo per crescere".

