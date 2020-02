Calciomercato Lazio, gelo Wanyama - Tottenham: idea rescissione

Il calciomercato si è ufficialmente chiuso ieri, ma le trattative non finiscono mai. L'ultima ipotesi arriva dalla Francia, a riportarla è France Football: Victor Wanyama e il Tottenham pensano alla rescissione del contratto. Il keniano, finito in coda nelle scelte di Mourinho a centrocampo, è stato vicino alla cessione all'Amiens fino alla deadline della sessione di mercato, ma alla fine non si è conclusa l'operazione. La Lazio nei giorni scorsi una riflessione su di lui l'ha fatta, così come lo stesso Amiens (che he provato il colpo immediato) e il Rennes in Ligue 1, l'Aston Villa in Premier e la Fiorentina in Serie A. Per Wanyama ora inizieranno i discorsi in vista dell'estate: l'attuale contratto con il Tottenham scade nel 2021 e senza la rescissione in estate andrebbe soddisfatta anche la volonta degli Spurs. In caso contrario il giocatore sarebbe libero di scegliere, senza nessun vincolo. E nel caso una Lazio, magari qualificata in Champions League, potrebbe essere una forte tentazione.

CALCIOMERCATO LAZIO, GIROUD IPOTESI PER L'ESTATE

LAZIO, CON LA SPAL PREVISTI IN 40 MILA ALL'OLIMPICO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE