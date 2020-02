Lazio - Spal, ottima risposta dei tifosi biancocelesti: previsti all'Olimpico 40mila spettatori

40mila spettatori per Lazio - SPAL. Numeri che per una partita non di cartello rappresenterebbero un gran successo. D'altronde l'entusiasmo in casa Lazio c'è, al di là dei discorsi legati al calciomercato, la squadra biancoceleste sta facendo bene sul campo e merita una cornice di pubblico entusiasmante. Inoltre i prezzi dei biglietti sono popolari: 14 euro per Curva e Distinti. La partita si giocherà alle 15 di domenica, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una grande festa. I 40mila rimangono l'obiettivo, anche se realisticamente parlando i numeri parlano di 22mila abbonati e 15 mila tagliandi staccati finora. Ma ancora mancano più di 24h al fischio d'inizio. La Lazio ha bisogno del suo pubblico per continuare a sognare.

