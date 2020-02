Ruben Sosa: “La società merita fiducia. Giroud? Non è detto che avrebbe giocato…”

La Lazio, impegnata fino a ieri sera nella finestra invernale di calciomercato, è pronta a ‘rituffarsi’ in campionato, dove domani affronterà la Spal all’Olimpico. Sia della stagione che dei mancati rinforzi arrivati nella Capitale, ha parlato Ruben Sosa, in un’intervista riportata nella rassegna stampa di Radiosei. L’uruguaiano, con l’aquila sul petto dal 1992 al 1994, ha sottolineato la crescita della compagine di Simone Inzaghi, che ha l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio tra le big europee, per poi esprimersi sulla ‘questione Giroud’: “Lo conoscono in tutto il mondo. La Lazio prendendolo avrebbe mandato un segnale alle avversarie, ma dal punto di vista tecnico non è detto che avrebbe fatto meglio di Immobile, Caicedo e Correa. Non so neanche quanto avrebbe effettivamente giocato”. L’arrivo del francese, dunque, secondo l’ex giocatore, avrebbe sicuramente dato tanto entusiasmo al popolo biancoceleste, ma avrebbe potuto creare disagi nei calciatori a cui l’attaccante del Chelsea avrebbe tolto spazio. Sull’ipotesi di un suo approdo nella Capitale a giugno, Sosa è stato chiaro: Giroud dovrà pensare a divertirsi e a giocare, non agli interessi economici. Allora sceglierà la Lazio.

STAGIONE - Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, l’uruguaiano è convinto che l’armata biancocelesti possa competere per lo Scudetto, anche per il fatto che le concorrenti continuano a non convincere appieno. Infine, rivolgendosi direttamente ai tifosi, l’ex Lazio ha concluso: “Questa società merita fiducia. Esattamente come l’allenatore e la squadra. Ma bisogna remare tutti nella stessa direzione. Solo cos’ si possono togliere belle soddisfazioni”.

