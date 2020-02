Lazio - Spal, Murgia: “Una partita dal sapore speciale per me…” - FT

Quella di domani tra Lazio e Spal non sarà una partita come un'altra per Alessandro Murgia. Il classe '96 fa parte della squadra di Ferrara, ma nel suo passato ci sono tanti anni, sia nelle giovanili che in prima squadra, con l'aquila sul petto. Su Instagram, il centrocampista ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono intento nell'allenamento, accompagnandole con un messaggio: "Verso Lazio vs Spal, una partita sal sapore speciale per me".

