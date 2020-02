Salernitana, il ds Fabiani: “Gli affari con la Lazio non devono destare scandalo. Su Cicerelli…”

A qualche ora dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, il ds della Salernitana Angelo Fabiani ha commentato la situazione di alcuni, attuali oppure ormai ex, giocatori granata e certe trattative che chiamano in causa anche la Lazio. Di seguito, le dichiarazioni del dirigente, rilasciate a tuttosalernitana.com, sul giovane Mattia Novella, Casasola ed Emanuele Cicerelli: “Si fa polemica sul trasferimento di Novella, poi però ci dicono che nel settore giovanile non abbiamo ragazzi di talento e prospettiva. Le operazioni fatte con la Lazio non dovrebbero destare scandalo, a me sembra che l'Ascoli abbia condotto trattative numerose col Parma ma nessuno ha detto nulla. E' un tabù che va sfatato. Lombardi ora gioca a Salerno? E' questo ciò che deve interessare, la storia Casasola insegna che era tornato alla Salernitana e che un giocatore può restare a lungo qui da noi a prescindere dal club con cui è tesserato. Cicerelli? Era in scadenza, il Parma ha fatto una proposta ma noi volevamo tenerlo. Proponendo la Lazio abbiamo respinto al mittente ogni richiesta e, almeno fino a giugno, non ci saranno problemi. Tra l'altro non è stata certo una operazione a titolo gratuito. I tifosi della Salernitana devono giudicare il rendimento e l'impegno di questo gruppo, ci sono dinamiche di mercato che noi addetti ai lavori conosciamo. Se avessimo voluto indebolire la rosa, avremmo ceduto determinati giocatori. Invece sono rimasti tutti e abbiamo aggiunto due difensori e un centrocampista come Capezzi che ha già vinto campionati in categoria”.

PRIMAVERA - Lazio, saluta anche Francucci: va al Monterosi Fc

Calciomercato Lazio, tutte le operazioni di gennaio del club biancoceleste

TORNA ALLA HOMEPAGE