PRIMAVERA - Lazio, saluta anche Francucci: va al Monterosi Fc

La Lazio Primavera si rivoluziona sul mercato. Alla corte di Menichini sono arrivati Marino, Ricci, Distefano e Novella. Morrone verrà invece girato in prestito al Rieti. Anche in uscita sono diverse però le trattative ormai concluse. De Angelis è passato al Cosenza, Petricca è approdato al Pomezia. L'ultimo in linea temporale a salutare i biancocelesti è Fabio Francucci. Il centrocampista, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, lascerà il club dopo 13 anni nel settore giovanile. Poco utilizzato da Menichini, approderà al Monterosi Fc, squadra militante in Serie D, dove proverà a rilanciarsi.

