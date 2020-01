Calciomercato Lazio, tutte le operazioni di gennaio del club biancoceleste

Suona il gong finale, si chiude la finestra invernale di calciomercato: arrivederci a luglio per quanto riguarda scambi e trattative. La Lazio non è riuscita a mettere le mani sulla suggestione di mercato delle ultime ore a disposizione, Olivier Giroud rimane un giocatore del Chelsea a causa del muro eretto proprio dal club londinese. La società biancoceleste ha però fatto segnare alcune ufficialità nel corso di questo calciomercato di gennaio, movimenti significativi più che altro in uscita. Ecco un veloce schema riepilogativo.

OUT - La prima operazione della Lazio ha visto Riza Durmisi accasarsi al Nizza, destinazione per gennaio individuata già a inizio dicembre. Prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro per l'esterno ex Betis Siviglia, diversamente da quanto avvenuto invece per Valon Berisha e Tiago Casasola: prestito per entrambi, sì, ma con formule differenti. Berisha è da ieri un giocatore del Fortuna Dusseldorf e lo sarà almeno fino a giugno con la possibilità per il club tedesco di riscattare il giocatore, ma l'operazione è stata fissata sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo oneroso e quindi non gratuito. Prestito secco invece per Casasola, che giocherà in Serie B con la maglia del Cosenza per il resto della stagione. Nel mezzo Marius Adamonis viene girato in prestito dal Catanzaro alla Sicula Leonzio, in Serie C, mentre per quanto riguarda la Lazio Primavera Fabio Francucci approderà al Monterosi FC. L'arrivo del classe 2000 Biagio Morrone dalla Salernitana, invece, è stato immediatamente seguito dal consequenziale prestito in Serie C al Rieti. Saluta anche Mattia Petricca, che parte in direzione Pomezia, così come Roberto De Angelis che invece si accasa al Cosenza.

IN - Gli acquisti del calciomercato invernale biancoceleste si muovono invece tutti in direzione della Primavera tranne Emanuele Cicerelli, ala della Salernitana classe '94 che però rimarrà in granata fino a giugno. Il primo dei nuovi arrivi in Primavera è il centrocampista classe 2001 Andrea Marino dalla Salernitana, che aveva già passato la prima parte di stagione in prestito al Rieti. Marino arriva a titolo definitivo in biancoceleste, così come Mattia Novella e il già citato Biagio Morrone, tutti dalla Salernitana Primavera. Arrivano in prestito invece dal Catania Gianmarco Distefano, già allenatosi con la Primavera di Menichini nelle scorse settimane, e Ludovico Ricci, proveniente invece dalla Viterbese Castrense.