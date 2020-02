Lazio: ora tocca a te, Caicedo. Il Panterone promosso a tempo pieno

Felipe Caicedo sarà il titolare della Lazio per le prossime tre gare di campionato. Sì, perché l'infortunio al polpaccio terrà fuori gioco Correa sicuramente per le partite contro SPAL e Verona, e molto probabilmente anche per la trasferta di Parma del 9 febbraio. Realisticamente parlando il Tucu potrebbe tornare per la sfida interna del 16 febbraio contro l'Inter. Ecco allora che per i prossimi impegni "il Panterone" Caicedo sarà promosso a titolare fisso. Due settimane fa il suo gol aprì le marcature per la goleada contro la Sampdoria: unico gol realizzato in stagione da titolare. Tutti gli altri - come riporta la rassegna di Radiosei - sono arrivati partendo dalla panchina.

I NUMERI DI CAICEDO: Inzaghi si fida di lui, lo ha fortemente voluto trattenere in estate ed è convinto che se non fosse per Immobile e Correa sarebbe un titolare. Ora però è arrivato il suo momento: Caicedo ha il compito di non far rimpiangere il fantasista argentino. Dall'inizio del campionato ha siglato 5 gol (3 nei minuti di recupero) e fornito 3 assist.

Calciomercato Lazio, con Giroud non è finita qui

Luis Alberto, controlli in Paideia

TORNA ALLA HOMEPAGE