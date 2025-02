Inter, Inzaghi a Mediaset: "Lazio squadra forte. Abbiamo sofferto, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter batte la Lazio e si aggiudica le semifinali di Coppa Italia. Simone Inzaghi, ex allenatore della Lazio e attuale tecnico dei nerazzurri, è intervenuto nel post partita ai microfoni dello studio di Mediaset. Ecco di seguito le sue parole: "La Lazio è una squadra forte. Abbiamo sofferto ma non ci siamo disuniti. Siamo stati bravi a sbloccarla, per esigenza abbiamo cambiato modulo. I ragazzi danno tutto per questa maglia. Milan? Ci penseremo ad aprile, ora abbiamo tante partite ravvicinate, siamo in difficoltà sugli esterni. Sappiamo quel che ci spetta, questa è stata la prima di sei partite in venti giorni. Spinta in vista del Napoli? Assolutamente sì, ho avuto risposte importanti dai giocatori. Alcuni non erano al meglio, ma non si sono tirati indietro. Come Frattesi e Taremi, che hanno dovuto giocare con gli antidolorifici. Arnautovic? Abbiamo preparato le palle inattive, se la Lazio teneva giocatori alti lui doveva uscire, gli è capitata lì. Sappiamo delle qualità balistiche di Marko, era voluto. Martinez? Ottimo portiere, l’anno scorso aveva fatto un grandissimo campionato con il Genoa. Non ho avuto fretta, sapevo avrebbe fatto bene e lui sapeva che aveva davanti Sommer".