Italia - Grecia, un ex Lazio all'Olimpico: Aron Winter vice del ct van' t Schip

Se dici Stadio Olimpico di Roma dici inevitabilmente anche Lazio. L'impianto della Capitale che solitamente ospita le partite casalinghe di Lazio e Roma, stasera ospiterà la Nazionale del ct Mancini, impegnata nel match contro la Grecia (valevole per le qualificazioni a Euro 2020). E allora viene da sé che un po' di Lazio, un po' di biancoceleste (oltre a quello della Grecia) non può affatto mancare. Ad Acerbi e Immobile in campo sin dal primo minuto, vanno ad aggiungersi lo stesso Mancini e una vecchia conoscenza laziale di inizio anni '90: Aron Winter, attualmente vice del ct degli ellenici John van 't Schip, olandese (come Winter) ex Genoa. Per Winter sarà piacevole tornare a Roma e calcare di nuovo lo Stadio Olimpico, lo stesso stadio che con la maglia della Lazio gli ha regalato emozioni indelebili nel tempo, di un calcio apparentemente vicino ma consapevolmente lontano.

Lazio, patto società-Luis Alberto per il rinnovo

Lazio, l'ex Corino in esclusiva per Lalaziosiamonoi.it

Clicca qui per tornare all'homepage del sito