Juve, Scanavino (d.g.) e Ferrero (presidente) si presentano: "I nostri obiettivi..."

Il nuovo presidente della Juventus Gianluca Ferrero si presenta alla stampa dando il via la nuovo corso bianconero.

“Ho assunto oggi l’incarico di presidente della Juventus con grande emozione ma anche grandissimo orgoglio. In questa mia prima uscita pubblica un pensiero di forte ringraziamento ai presidenti che mi hanno preceduto. In particolare Andrea Agnelli che quest’oggi ha voluto regalarmi questa bellissima maglia di cui spero di essere all’altezza. Un primo pensiero va a quelli che sono i tifosi di questa squadra che sono sempre stati la sua forza e il suo cuore. In assemblea ho avuto modo di parlare con alcuni di loro e li ho trovati smarriti, timorosi e preoccupati del futuro. Voglio essere molto chiaro: ho assunto questo impegno con l’idea di dare il massimo del mio impegno per la Juventus. Assieme al CdA lavoreremo per costruire un futuro all’altezza del passato glorioso che ha fatto di questa società una gloria del mondo sportivo. Quando parlo di Juventus parlo di chi lavora dentro e fuori dal campo. Nei prossimo mesi ci aspettano delle sfide per le quali riteniamo di avere l’esperienza, la competenza, la determinazione per difendere la Juventus in tutte le sedi competenti: quella penale, sportiva e civile. Lo faremo con determinazione, rigore ma anche pacatezza senza nessuna forma di arroganza. Abbiamo sempre rispettato e rispetteremo coloro che sono chiamati a giudicarci. Quello che voglio è uguale rispetto per noi per poter discutere nelle sedi competenti quelle che sono state le motivazioni nel nostro agire. Vi ringrazio per questo”.

Successivamente al neopresidente Ferrero ha parlato anche l'attuale direttore generale, nonché prossimo amministratore delegato, della Juventus Maurizio Scanavino si presenta alla stampa.

"Garantirò il massimo impegno per la Juventus, alla guida di altri settori. In questi mesi da direttore generale, ringrazio i colleghi per la disponibilità, come fatto nell'ultimo incontro, in un periodo come quello natalizio che non è adatto a certi ritmi... Ho trovato un gruppo motivato, con progetti avviati, anche per una prospettiva più lunga. Parlo di Allegri, Cherubini, Braghin, Montemurro, ma anche chi lavora nelle attività classiche di un'azienda, commerciale e marketing. Con queste persone e con progetti come la Next Gen, citata anche da Agnelli, che si sta rivelando un percorso straordinario e strategico, che ha portato elementi stabilmente in prima squadra. In prospettiva ce ne sono molti pronti a sbocciare. Fuori dall’ambito sportivo ci sono tanti progetti. Quello principale sarà aggiungere target giovani e internazionali alla nostra fanbase grazie alla modalità di comunicazione. Gli obiettivi sportivi non cambiano così come quelli aziendali. Questo è parte della storia di Juventus che è riuscita sempre ad associare successi sul campo a un equilibro finanziario. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata”.