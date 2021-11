Juventus, apprensione per Bentancur: attesa per l’esito degli accertamenti

Rodrigo Bentancur è impegnato con la sua nazionale per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. L’Uruguay sfiderà la Bolivia domani ma la partecipazione del centrocampista juventino è in dubbio a causa della forte contusione rimediata in campo contro l’Argentina. Secondo quanto riporta Ovacion Digital, il medico della nazionale uruguayana visiterà il calciatore nelle prossime. Dall’esito degli esami dipenderà la sua presenza o meno in campo nella prossima gara. Apprensione anche a Torino, i bianconeri sabato sfideranno la Lazio all’Olimpico.

