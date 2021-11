Lazio, per Marusic giorno della verità: attesi i risultati del secondo tampone

In una sosta in cui la Lazio era già stata privata di Ciro Immobile per infortunio, la notizia dal Montenegro della positività di Adam Marusic al Covid-19 non è di certo stata accolta con piacere a Formello, soprattutto considerando l'importanza che il terzino biancoceleste sta rivestendo nelle rotazioni di Sarri e le condizioni di Lazzari, ancora non al meglio dopo lo stop con il Marsiglia. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, però, il mister della Lazio vuole vederci chiaro e sta aspettando certezze dal Montenegro: Marusic è stato messo in isolamento dalla sua nazionale dopo l’esito del tampone di sabato prima del match con l’Olanda, mentre ieri a Belgrado si è sottoposto ad un nuovo tampone di controllo. Oggi si saprà l'esito di questo secondo test, se la positività sarà confermata l'esterno della Lazio dovrà osservare un periodo di quarantena di almeno dieci giorni e potrà rientrare in Italia quando verrà certificata la negativizzazione. La speranza è quella di un falso positivo, si attendono notizie.