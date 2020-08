Juventus, Momblano rivela: "Luis Alberto stuzzica Pirlo, il suo nome nei dialoghi con la società"

Nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano, giornalista bianconero, ha svelato l'interesse del club bianconero, e in particolare del neo-allenatore Andrea Pirlo, nei confronti di Luis Alberto: "È uscito un nome che ha le caratteristiche di Izco, che stuzzicherebbe molto Andrea Pirlo. Per il quale la Juventus non si è mai mossa in precedenza, è tutto da verificare che trattativa ci sarà. Io non sarei stupito dovesse uscire nelle prossime settimane. Lo dico perché so che è venuto fuori come nome. Si tratta di Luis Alberto della Lazio, venuto fuori nei dialoghi calcistici sull'identikit del calciatore che Pirlo ritiene chiave. Anche a costo di rinunciare a Ramsey, Douglas Costa". La voce è tutta da confermare. Questa, tuttavia, non è la prima "bomba" diffusa dal giornalista: l'anno scorso era stato lui uno dei primi a raccontare il possibile approdo di Guardiola sulla panchina della 'Vecchia Signora'. Peccato che lo spagnolo, ora al Manchester City, non sia mai stato vicino alla panchina bianconera.

