Keita mostra sui social la collezione di maglie: nella "sfida virtuale" non c'è alcun laziale - FT

Sul proprio profilo Instagram, Keita ha condiviso con i propri followers parte della propria collezione di maglie. Il senegalese ha fatto in modo che si sfidassero virtualmente due "squadre". La prima composta da Buffon, Dani Alves, Piqué, Koulibaly, Kolarov, Pirlo, Pogba, Totti, Neymar, Del Piero e Messi. La seconda, invece, vede Casillas in porta, la linea difensiva formata da Maicon, Miranda, Marquinhos e Adriano. Centrocampo con De Rossi, Mané, Danilo e Son, mentre in attacco trovano spazio Ronaldo ed Eto'o. Appare particolarmente strano che nel corso della sua lunga esperienza tra le fila della Lazio, non abbia collezionato alcuna maglia biancoceleste da poter inserire in una di queste due super-formazioni. Eppure i campioni con cui ha avuto l'onore e il piacere di giocare nella Capitale non sono mancati.

