Layún, dal cancro ai titoli col Monterrey: "E pensare che dovevo andare alla Lazio..."

Questione di destino, di decisioni difficili per la propria carriera. Quella di Miguel Layún è una storia particolare. L’ex terzino ed esterno del Porto, in estate, ha dovuto anche rinunciare alla Nazionale messicana e alla medaglia d’oro nella Gold Cup, ma ha vinto la sua battaglia più importante: quella contro il cancro diagnosticato in una visita di controllo effettuata con la moglie. A trentun anni il difensore non si è arreso, è ripartito con determinazione e nelle scorse ore si è tolto anche la soddisfazione più grande, tornando cinque anni dopo a vincere il torneo di Apertura. Un successo, quello ai rigori del suo Monterrey, che ironia della sorte è arrivato proprio contro il Club América, il suo club tra il 2010 e il 2015. Il Palito di Pan (ovvero il grissino, come è soprannominato), che in precedenza era passato anche in Italia per l’Atalanta, aveva fatto poi ritorno in Europa per vestire le maglie di Watford, Porto, Siviglia e Villareal. E proprio nel Vecchio Continente, come rivelò a inizio anno, avrebbe dovuto rimanere visto il fortissimo interesse della Lazio che aveva provato in tutti i modi a farlo desistere dalla volontà di tornare in patria. Una scelta di cui Layún, con il titolo in tasca, può andare oggi fiero: “Il mio passaggio al Monterrey stava quasi per sfumare perché la Lazio s’inserì e io ero tentato di trasferirmi in Italia. Alla fine lo sforzo che stavano facendo però mi ha convinto. Ora voglio dare molto di più ai tifosi, so che posso rendere diversamente”, ha raccontato dopo il trionfo. I biancocelesti, in quella sessione di mercato, acquistarono poi Romulo all’ultimo giorno disponibile. Il 2019 ha regalato invece a Layún anche la Champions League nordamericana e il terzo posto al Mondiale per club. Oltre, ovviamente, alla vittoria più importante della sua vita.

