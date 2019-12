Lazio, Radu: "Mi è venuta la pelle d'oca, ora regaliamo a questi tifosi nuove gioie"

Che entusiasmo a Formello. Il ‘Mirko Fersini’, per l’allenamento a porte aperte (il penultimo del 2019), ha visto un bagno di folla da record per festeggiare la vittoria in Supercoppa Italiana a Riyad. Al termine della seduta, ai microfoni di Lazio Style Channel, Stefan Radu ha ringraziato così i presenti: “Quando siamo usciti sul campo ho avuto la pelle d’oca. Speriamo di accontentarli e regalare loro belle sorprese. Il traffico? Sapevo quello che ci aspettava e sono venuto al campo stamattina (ride, ndr). C’è tantissimo entusiasmo, ma ora tutti vorranno battere la Lazio perché è una delle squadre più forti del campionato. Siamo a metà del percorso, spero avremo la maturità per fare il salto di qualità. Mi auguro che il prossimo sia un anno fantastico per i tifosi”.

