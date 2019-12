Accertamenti per Denis Vavro. Il difensore, fermo dalla trasferta con il Rennes, si è presentato in Paideia per un nuovo controllo al ginocchio destro. Sta recuperando da una distrazione al legamento collaterale, il suo rientro è previsto per la metà di gennaio. Nei prossimi giorni continuerà a lavorare in modo differenziato.