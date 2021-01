Lazio, a Parma per la "doppietta": due vittorie di fila solo una volta

Sarà una gara importantissima quella di oggi pomeriggio per la Lazio di mister Inzaghi. I biancocelesti saranno impegnati nella difficile trasferta di Parma fresca del ritorno in panchina di D'Aversa al posto dell'esonerato Liverani. Dopo la vittoria contro la Fiorentina i capitolini puntano alla "doppietta" per risalire ancor di più una classifica che ancora non sorride. In questa stagione la Lazio è riuscita a vincere due gare di seguito solo una volta battendo prima il Bologna per 2-1 e poi i granata a Torino imponendosi per 3-4 con rete all'ultimo secondo di Caicedo. Servirà invertite la rotta e si può iniziare già da oggi.

