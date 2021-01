Lazio, Leiva a Parma per le 100 presenze e un record internazionale

PARMA-LAZIO, LEIVA - Leiva va a Parma con una tripla ricorrenza da onorare: il compleanno suo e quello della Lazio, festeggiati il 9 gennaio, e le 100 presenze in Serie A con la maglia biancoceleste (è a 99 da quando è arrivato a Roma nel 2017). Sarà per il brasiliano una partita speciale, anche perché dovrebbe tornare titolare davanti alla difesa dopo il periodo di assenza dovuto ai problemi fisici. Servirà il miglior Lucas ad Inzaghi per vincere a Parma e regalarsi la vittoria. Ma come riporta la rassegna di Radiosei, al Tardini Leiva taglierà un altro particolare traguardo. Infatti, dal 2012-2013 solo lui, Kolarov, Pogba e Roberto Pereyra sono riusciti ad andare in tripla cifra per presenze sia in Serie A che in Premier League. Un piccolo record internazionale da condividere che rende ancora più significativa la trasferta di Parma per il brasiliano.

