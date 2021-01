Parma - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

La Lazio torna alla vittoria contro la Fiorentina, la prima del 2021. Tre punti importanti per la classifica e il morale della squadra di Inzaghi, che già oggi inizierà a preparare la sfida di domenica 10 gennaio contro il Parma. La partita del Tardini, in programma alle ore 15, sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. In streaming, la gara si potrà seguire tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

