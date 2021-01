Lazio, Tare chiude a nuovi acquisti: "Lulic sta per rientrare. Con lui e Fares, la fascia è coperta"

Oltre alle dichiarazioni relative a Lazio - Fiorentina e al momento della squadra in campionato, Igli Tare si è soffermato anche sul mercato nell'intervento ai microfoni di Dazn. Il ds ha spiegato: "Non c'è mai stato un contatto della Fiorentina per Caicedo. Dopo vedrò Daniele (Pradé, ndr), ma da loro non ho avuto alcun segnale. Dopodomani dovrebbe rientrare Lulic in gruppo. Penso che con lui e Fares in quella posizione saremo coperti. Purtroppo anche Fares è stato assente per cinque, sei partite. Da qualche giorno è guarito, speriamo di recuperarlo il prima possibile. Divergenze con Lotito? Non ci sono mai state. Sto da 13 anni a Roma, so come funziona. Non avrei alcun problema ad ammetterlo, in questo caso non so proprio da dove nascano".

