Lazio, addio a Nello Governato: ex calciatore e ds biancoceleste

Tra la pioggia di trofei che l'era Cragnotti ha donato alla Lazio, c'è anche la sua firma. Nello Governato, dal '93 al 2003, è stato il ds creatore di quella squadra mitica di cui ha gestito ogni aspetto tecnico e sportivo a livello dirigenziale. Ma non solo. Già dal 1983 al 1985 ricoprì la stessa carica nella Lazio, per la quale anche da calciatore giocò come centrocampista in due periodi separati nel tempo: dal '61 al '66, e dal '67 al '71 dopo un doppio prestito. In totale fanno 249 presenze e 17 gol con l'aquila sul petto. Poi la carriera da giornalista e infine da dirigente, prima della scomparsa arrivata questa notte all'età di 80 anni. Nato nel 1938, Governato ha rappresentato a più riprese una fetta importante della storia della Lazio, che oggi piange la sua perdita.

