Calciomercato Lazio, se non arriva Wesley piace Petagna: la situazione

Italiano, da tre stagioni titolare in Serie A e riscoperto goleador tra le mura di Ferrara. Andrea Petagna è un nome che gira da tempo attorno al calciomercato della Lazio, ma che non aveva mai convinto del tutto. Quest'anno la sua esplosione calcistica (17 gol tra campionato e Coppa Italia) ne ha rinnovato l'appeal, tornando a far rimbalzare il suo nome nei pensieri del ds Igli Tare. Ai biancocelesti serve un attaccante, di spessore e pronto fin da subito per affiancare – o sostituire – Immobile. Caicedo è in partenza, difficile che rinnovi. Adekanye è un acquisto di prospettiva, Hurtado un altro identikit da tenere d'occhio per il futuro. Il preferito è sempre lui, Wesley Moraes, ma rimane difficile capire se l'offerta della Lazio (ancora distante dalle richieste del Bruges) possa essere accettata dal club belga. Ecco allora che riprende quota l'attaccante dell'Atalanta, che presto verrà riscattato dalla SPAL.

PETAGNA TORNA IN AUGE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la scorsa estate società emiliana ha pagato 3 milioni per il prestito oneroso dell'attaccante triestino, e ora sarebbe pronta a riscattarlo per altri 12 milioni. Poi è possibile anche che, per sfruttare la sua valutazione in rialzo, Petagna venga messo sul mercato. La base d'asta non sarà inferiore ai 15 milioni, ma la Lazio potrebbe pensare di negoziare il prezzo in virtù dei buoni rapporti con la dirigenza ferrarese. Gli altri affari in ballo tra i due club riguardanti Fares, Lazzari e Murgia (probabile il rinnovo del prestito) potrebbero favorire il dialogo anche per Petagna. Per ora è una suggestione, slegata agli altri discorsi di mercato con la SPAL, ma che potrebbe prendere quota in caso di definitivo addio alla pista Wesley.

