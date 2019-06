Calciomercato Lazio, dal Brasile: biancocelesti su Jan Hurtado

Una voce di mercato che arriva direttamente dal Sud America: la Lazio sarebbe interessata a Jan Hurtado, centravanti diciannovenne del Gimnasia La Plata. Stando a quanto riporta il giornalista brasiliano Marce Palacios, il club biancoceleste sarebbe pronto a presentare un'offerta di 9 milioni di euro per l'attaccante venezuelano. Nella Primera Division in Argentina, Hurtado ha realizzato due gol e un assist durante l'ultima stagione e si è messo in mostra soprattutto per le sue caratteristiche: bravissimo nello spazio e a sfruttare il contropiede grazie alla sua velocità.

