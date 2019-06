Lazio in Campidoglio: premio per la Coppa Italia e disgelo con la Raggi

LAZIO CAMPIDOGLIO RAGGI - Continua la fase di disgelo tra Virginia Raggi e la Lazio. Dopo la presenza della Sindaca all'Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia, la prima cittadina è pronta a premiare il club. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, il prossimo 10 luglio (data ufficiosa e da confermare, ndr) l'intera squadra con lo staff tecnico, la dirigenza e probabilmente una rappresentanza del settore giovanile saranno in Campidoglio per ricevere un'onorificenza. Un premio che sarà riconosciuto alla Lazio per aver portato in alto il nome della città, rappresentandola sul campo nella sfida con l'Atalanta e portando un nuovo trofeo nella Capitale. Un segnale importante anche a livello diplomatico tra il club biancoceleste e Virginia Raggi, dopo le polemiche che erano seguite alla presenza della sindaca all'inaugurazione della nuova sede della Roma. In occasione della premiazione, la Lazio tornerà ad invitare la Raggi a Formello dopo l'estate per il rinnovamento del centro sportivo biancoceleste. Probabilmente si parlerà anche del progetto dello "Stadio delle Aquile" e della proposta di un busto del fondatore Bigiarelli a Piazza della Libertà per i 120 anni di storia della Lazio del prossimo 9 gennaio. Insomma tanti i temi sul tavolo, ma il più importante è il riavvicinamento con la Sindaca.

