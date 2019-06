Mondiale femminile ed Europeo Under 21: quando e dove vederli

Anno dispari, 2019, significa niente mondiali o europei. Finito il campionato il calcio si può considerare ormai in vacanza, archiviando i fatti di campo per fare spazio alle trattative. Niente di più sbagliato, perché oltre alle qualificazioni per i prossimi europei della Nazionale senior maschile (questa sera il primo match contro la Grecia) sia la Nazionale femminile che l'Under 21 di Di Biagio saranno impegnate rispettivamente nel Mondiale e nell'Europeo.

DOVE VEDERLI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tutto il Mondiale delle azzurre sarà trasmesso sia dalla Rai che da Sky Sport, con la prima emittente che potrà trasmettere solo 15 gare delle 52 totali (nelle quali andranno considerate tutte quelle dell'Italia, che ci si auspica siano il più possibile). Si partirà da domani, ore 13, con la partita d'esordio del girone contro l'Australia. Seguiranno poi le sfide contro la Giamaica (14 giugno, ore 18) e Brasile (18 giugno, ore 21) valide per un posto negli ottavi. L'Italia è inoltre paese ospitante dell'Europeo Under 21, che andrà in scena dal 16 al 30 giugno. La Rai avrà l'esclusiva dell'evento, e trasmetterà le partite degli azzurrini di Di Biagio su Rai 1, mentre tutte le altre andranno su Rai Sport. Si parte domenica 16 giugno nella partita inaugurale tra Italia e Spagna (si giocherà a Bologna, ore 21), poi il 19 match contro la Polonia (sempre a Bologna alle ore 21) per chiudere il 22 contro il Belgio a Reggio Emilia (ore 21).

